I risultati delle elezioni regionali del 21-22 aprile, ci consegnano un quadro molto nitido relativamente alla nostra presenza nell'elettorato regionale. Una presenza che ha avuto un peso importante all'interno della coalizione di CentroSinistra e in particolare nella lista AVS - Verdi - PSI e La Basilicata Possibile contribuendo in maniera sostanziale alla elezione di un consigliere regionale.



In particolar modo, nella città di Potenza, il contributo dei nostri candidati (in particolare di Francesco Giuzio e Porzia Fidanza primi in città per preferenze) è risultato determinante nel posizionare la nostra lista tra le prime tre del centro-sinistra.

E’ un patrimonio di fiducia che non può essere disperso e per il quale ringraziamo davvero quanti ci hanno sostenuto.



Per questo motivo, a seguito delle decisioni prese dall'Assemblea de La Basilicata Possibile, del 24 aprile, annunciamo la nostra presenza nella prossima competizione elettorale per liberare la città di Potenza dall'amministrazione leghista targata Guarente.



Il nostro impegno in queste ore sarà quello di provare a mantenere unito lo schieramento di centrosinistra che ha partecipato alle regionali, nella volontà di evitare gli errori che hanno penalizzato tutto il campo progressista spingendo sicuramente molti elettori verso l'astensione.



Mettiamo a disposizione della coalizione l’esperienza maturata in questi 5 anni di opposizione da LBP e dal suo gruppo consiliare (con Giuseppe Biscaglia, Francesco Giuzio e Valerio Tramutoli) convinti di continuare a rappresentare un valore aggiunto, non solo per battere questa destra fallimentare, ma anche per restituire la voglia di tornare a votare a coloro che non credono più nella buona politica che, invece, testardamente, vogliamo continuare a rappresentare.



La Basilicata Possibile