Un bagno di folla ha tenuto a battesimo il comitato elettorale del candidato del Pd Francesco Mancini, inaugurato ieri sera a Pomarico nella sede di via Roma, 28.

Un momento di festa e partecipazione pubblica per una serata che ha coinvolto cittadini pomaricani e tanta gente arrivata da diversi comuni del territorio per dare un sostegno alla candidatura alla carica di consigliere regionale del primo cittadino di Pomarico Mancini.



In un clima di entusiasmo e di forte consenso, alla presenza anche del candidato presidente Piero Marrese e degli altri candidati consiglieri, con grande emozione Mancini ha esposto brevemente il suo programma elettorale e ha promesso impegno, attenzione e responsabilità, caratteristiche che hanno contraddistinto il suo operato politico in questo decennio in cui sta ricoprendo il ruolo sindaco di Pomarico e di consigliere provinciale.



Infrastrutture, sanità, agricoltura e lavoro, ma anche un secco NO al dimensionamento scolastico e al nuovo rischio di un deposito di scorie nucleari in Basilicata, sono i principali temi su cui il candidato Mancini ha posto l’accento. In particolare, l’allargamento e messa in sicurezza della Matera-Ferrandina rappresenta la priorità su cui ci si deve maggiormente concentrare per supportare il più alto flusso di traffico della Regione, così come in ambito sanitario occorre restituire centralità a livello regionale ai nosocomi di Matera e Policoro, unitamente ad una riorganizzazione dei servizi sanitari. Attenzione anche agli agricoltori, che hanno bisogno di risposte e sostegno per garantire una produzione di qualità, e ai giovani, affinchè crescano, investano e abbiano opportunità lavorative nel proprio territorio.