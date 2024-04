“Oggi in Basilicata l’ennesimo grave incidente sul lavoro. La nostra regione continua a mantenere il primato per incidenza di incidenti sul lavoro, con una media superiore al 25 per cento rispetto a quella nazionale nei primi undici mesi del 2023. Servono interventi urgenti”. Lo afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Fernando Mega, intervenendo sull’incidente avvenuto a Pisticci, dove un 53enne è caduto da un capannone. “È evidente – prosegue Mega – che l’attivazione dell' Osservatorio regionale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è indifferibile. È necessario monitorare sul territorio, specie nei settori più a rischio come edilizia e agricoltura, gli andamenti del fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro e avviare più efficaci interventi di prevenzione. La nostra richiesta è stata inviata più volte a questo governo regionale, senza mai avere risposte. L’Osservatorio regionale sugli infortuni e le malattie professionali è stato istituito dalla legge regionale 27 del 18 dicembre 2007, che resta inattuata. Uno strumento indispensabile che consente da un lato l’osservazione permanente del fenomeno degli infortuni sul lavoro e dall’altro la formazione sui rischi e sulle misure esistenti per mettersi al riparo da questi tragici accadimenti. Il rischio, in questa fase economica e sociale, è che si abbassi ulteriormente la guardia sulle tematiche della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e che da parte delle imprese la prevenzione e gli investimenti in sicurezza venga in molti casi considerato come un mero costo da comprimere. Per questi motivi – conclude - è indispensabile incrementare l' efficienza e l' efficacia del sistema dei controlli pubblici con un coinvolgimento diretto delle parti sociali che hanno un ruolo sempre più rilevante sul piano dell’informazione, della formazione, della progettazione e dell’implementazione degli investimenti sulla salute e sulla sicurezza”.