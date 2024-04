Un documento a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori del settore automotive in Basilicata e in Toscana, firmato da Sindaci e Amministratori lucani, tra i quali il Presidente della Provincia di Potenza, Christan Giordano, e i Sindaci di Matera, Domenico Bennardi, e di Melfi (Potenza), Giuseppe Maglione - sede di uno dello stabilimento Stellantis - è stato inviato al Sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri, sul futuro dell'ex Gkn, che vede occupati circa 160 lavoratori ad oggi ancora senza stipendio da quattro mesi e in assemblea permanente dal luglio 2021.

La componentistica prodotta dallo stabilimento toscano era in gran parte utilizzata in quello lucano. Il documento, dal quale emerge la solidarietà degli Amministratori lucani nei confronti del Sindaco Tagliaferri e della comunità da questo rappresentata per le provocazioni subite lo scorso 21 marzo all’interno dello stabilimento da parte dell’attuale liquidatore di Qf S.p.a. in liquidazione (ditta che ha rilevato la GKN), è stato inviato a ridosso del tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul futuro dello stabilimento Stellantis di Melfi in programma per il giorno 2 aprile. Tra gli argomenti all’ordine del giorno dell’incontro al MIMIT, la presentazione dell'accordo di area di crisi complessa, con 20 milioni di euro per rilanciare il sito produttivo.

Si tratta di una situazione, hanno spiegato i promotori del documento, "del tutto parallela a quella dello stabilimento ex Gkn, dove nei giorni scorsi si è verificato uno 'stallo' per l'assenza gravissima della proprietà al tavolo convocato dal MIMIT e svoltosi lo scorso 26 marzo, con la protesta delle lavoratrici e dei lavoratori sotto la sede del Ministero".

Il documento sarà illustrato nel corso del "Festival di letteratura working class", in programma a Campi Bisenzio dal 5 al 7 aprile e organizzato da Edizioni Alegre e dal Collettivo di fabbrica Gkn, con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio, cui si aggiunge il simbolico patrocinio degli Amministratori lucani sottoscrittori del documento inviato.



clicca per leggere la lettere



La risposta del sindaco



"Il documento che ci è stato inviato dagli amministratori lucani è un gesto di altissimo valore simbolico, che unisce la crisi degli operai dell'automotive non solo in Toscana e in Basilicata, ma in tutta Italia: mentre il Governo parla di autonomia differenziata e di gabbie salariali, gli operai italiani portano avanti una lotta fondamentale per la difesa dei posti di lavoro e del futuro di migliaia di famiglie".

Così, in una nota, il sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), Andrea Tagliaferri, in riferimento a documento a sostegno dei dipendenti del settore automotive in Basilicata e in Toscana, firmato da sindaci e amministratori lucani, tra i quali il Presidente della provincia di Potenza, Christian Giordano, e i sindaci di Matera, Domenico Bennardi, e di Melfi (Potenza), Giuseppe Maglione. Si tratta di un documento di solidarietà per i dipendenti dell'ex Gkn, "con 160 lavoratori senza stipendio da circa quattro mesi. Melfi - ha aggiunto il sindaco - è sede di uno degli stabilimenti Stellantis per i quali i lavoratori ex Gkn producevano componentistica, e proprio oggi c'è un tavolo convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy sul futuro dello stabilimento di Melfi, con una situazione del tutto parallela a quella dello stabilimento ex Gkn, dove nei giorni scorsi si è verificato uno 'stallo' per l'assenza gravissima della proprietà al tavolo, e con la protesta degli operai sotto la sede del Ministero".

Il documento, ha concluso il sindaco, "sarà illustrato nel corso del 'Festival di letteratura working class', organizzato da Edizioni Alegre e dal Collettivo di fabbrica Gkn, con il patrocinio del Comune, in programma a Campi Bisenzio dal 5 al 7 aprile. Nei tre giorni ci saranno ospiti da tutta Europa, con approfondimenti sulla letteratura working class italiana, inglese, spagnola, statunitense, svedese, danese, cinese".