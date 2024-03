Lo scudo crociato, continua a radicarsi su tutto il territorio Regionale, è quanto dichiarato dal Segretario della Democrazia Cristiana DI SIRIO , che sta portando avanti una campagna serrata, proprio in virtù anche delle imminenti votazioni regionali di primavera.

L’attenzione in queste settimane, si è focalizzata particolarmente sulla riorganizzazione del partito a livello territoriale , con una serie di contatti tra dirigenti e attivisti dello scudo crociato.

Alle già presenti realtà cittadine, prosegue Di SIRIO ,si sono aggiunte ulteriori nomine di rappresentanza territoriale, nei comuni di Accettura, Montemilone, Palazzo San Gervasio, Lavello e Latronico, e sono tuttora in corso contatti con altri amici e sostenitori, che intendono nuovamente far sventolare la bandiera della LIBERTAS.

Soddisfazione viene espressa non solo dal Segretario Nazionale Sandri , ma anche dalla Direzione Nazionale del partito che fu di Don Sturzo , De Gasperi e Aldo Moro della quale lo stesso DI SIRIO è stato nominato componente.

Procedono a ritmo serrato, in queste ore, prosegue il Segretario Regionale, incontri e riunioni, con esponenti politici e della società civile , per trovare di comune accordo la via maestra per sostenere l’alleanza della coalizione che traghetterà la Basilicata per i prossimi cinque anni.

La DC ricompare ad essere protagonista della politica Regionale, torna a schierarsi in campo per la sua terra, per la sua gente, e per i tanti nostalgici democristiani che credono ancora in una speranza per un futuro migliore della Lucania.