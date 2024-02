La Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie informa che sono in pubblicazione gli avvisi di selezione di n. 3 risorse per la costituzione del gruppo di lavoro per l’attuazione del Progetto “SUCCESS 21-27 - SUpporto speCialistico e teCnico organizzativo per il rafforzamEnto della capacità istituzionale e dell'efficacia delle azioni inerenti all'attuazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027 - Regione Basilicata" .



La finalità del progetto è rendere più efficiente l’azione della Regione Basilicata rafforzando la capacità di programmazione, attuazione, gestione e informazione del PR Basilicata FESR FSE+ 2021-2027.



Gli avvisi in pubblicazione riferimento cod. n. 0030/2024 (dall'08/02/24 al 15/02/24) - 0034/2024 (dall'08/02/24 al 15/02/24) - 0037/2024 (dall'08/02/24 al 16/02/24) disponibili al seguente link: AVVISI (formez.it)



Avviso 030/2024: 1 risorsa (livello di seniority oltre 5 anni fino a 10 anni di esperienza lavorativa maturata nelle attività di Orientamento professionale e/o progettazione della formazione professionale);

🔹 Avviso 034/2024: 1 risorsa (livello di seniority oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata in materia di tutela dei soggetti svantaggiati, con disabilità ed a rischio di esclusione sociale);

🔹 Avviso 037/2024: 1 risorsa (livello di seniority oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata in elaborazione di mappe tematiche territoriali).