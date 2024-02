Il comune di Tramutola tramite una nota comunica che l'Ufficio Postale di Tramutola resterà chiuso dal prossimo 13 febbraio e fino al 13 marzo 2024 per una serie di lavori alle infrastrutturazione POLIS.



"Purtroppo - fanno sapere dal comune - ne abbiamo avuto conoscenza formale solo in data odierna dopo che nei giorni scorsi il Comune era stato informato per le sole vie brevi.



Nonostante una lettera prontamente inviata via PEC all'Ufficio competente di Poste Italiane in cui rappresentavamo il disagio e l’impossibilità di accedere ai servizi per tante categorie di utenti sprovviste di automezzi e/o impossibilitate ad utilizzarli (anziani e portatori di Handicap in primis) e richiedevamo ,pertanto,

per il periodo di chiusura dell’ufficio postale, la dislocazione in paese di un ufficio postale mobile, reso ancora più necessario a fronte dell’erogazione in questi giorni del bonus energetico Val d’Agri, è di oggi la risposta ufficiale di poste italiane che in buona sostanza invita la cittadinanza a servirsi del vicino ufficio postale di villa d'Agri.



L'Amministrazione comunale proverà ad utilizzare tutte le strade possibili per avere quanto prima a disposizione un ufficio mobile da dislocare in piazza e ridurre i disagi all'utenza, soprattutto a quella più debole.



Vi terremo aggiornati sull'esito della problematica."