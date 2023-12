“Esiste un gruppo di potere a Potenza che non ha nessun interesse alle politiche che riguardano il nostro territorio emarginato dallo sviluppo.



La nostra Fondazione FareFuturo tuttavia sta’ assolvendo in pieno le veci del partito in piena sintonia con il dottor Piergiorgio Quarto coordinatore regionale FDI di Basilicata.



Abbiamo l’onore di appartenere a questo partito FDI che non rappresenta più una destra liberale capitalista, legata al passato da una sterile e nostalgica riproposizione dell’eredità la quale oramai non ha più spazio, ma si identifica con una destra democratica e moderna divenuta insostituibile in una coalizione di centro destra fatta da una classe dirigente che non pretende, ma si misura nella meritocrazia e già si prepara a responsabilità politiche e di governo.



A Senise, il centro sinistra ha fatto quasi sempre da padrone nel determinare la politica e scelte mirate ai propri interessi, con personaggi che puntualmente controllano e gestiscono l’elettorato a piacere, di fronte un centro destro a volte inesistente.



La speranza di ottenere un consenso elettorale positivo rimane e lo può ottenere solo il partito FDI che lo sta rappresentando in questo momento di commissariamento della sezione, la nostra Fondazione, la quale si propone come riferimento e guida sicura del centro destra unito e coeso in tutte le prossime elezioni che seguiranno”.



Giovanni Lonetti -Coordinatore Fondazione FareFuturo Senise