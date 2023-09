“L'elezione dei due presidenti del Parco Naturale regionale del Vulture e del Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano da parte del consiglio regionale consente ad entrambi di avere gli organi di governo per affrontare le problematiche di queste due importanti emergenze ambientali della Basilicata”. Lo ha detto l'assessore all'Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico. “ Si potranno impiegare le significative risorse che la Regione Basilicata ha messo a disposizione: quellr del Pnrr per il Parco Naturale regionale del Vulture , 20 milioni di euro, ed importanti finanziamenti per il Parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano, una infrastruttura ambientale connessa con la vocazione di sito Unesco della Città dei Sassi e di capitale europea della cultura . Nel formulare gli auguri di buon lavoro - conclude Latronico - si conferma l'assoluta attenzione della direzione Ambiente della Regione Basilicata”.