La Voce della Politica

28/07/2023 - Villa comunale di Francavilla e i ''lavori della discordia''

Continua a tenere banco, a Francavilla in Sinni, una discussione in merito agli interventi che stanno riguardando la Villa Comunale. Il gruppo di minoranza Scelta Comune, in maniera informale, aveva portato avanti un’attività di controllo, di richiesta di confronto e di opp...-->continua

28/07/2023 - Latronico: finanziato acquisto auto elettriche per le imprese turistiche

Sviluppo Basilicata, soggetto gestore all’avviso pubblico per l’acquisto veicoli elettrici destinato alle piccole e medie imprese del settore turistico, grazie alle economie ha finanziato 22 imprese collocate in posizione utile nella graduatoria.



Lo a...-->continua

28/07/2023 - La Stazione Unica Appaltante conferma la qualità dei propri sistemi di gestione

La Direzione Stazione Unica Appaltante ha ottenuto il rinnovo della certificazione per il Sistema di Gestione e Controllo per la Sicurezza delle Informazioni e il mantenimento della certificazione per Sistema di Gestione per la Qualità, in conformità agli stan...-->continua

28/07/2023 - Autonomia, Pedicini (MET): “Secessione dei ricchi, la Lega ci riprova”

“Col Cavallo di Troia della legge sull’autonomia differenziata, stanno provando a completare il progetto del federalismo fiscale. Che vuol dire consegnare definitivamente alle regioni la completa autonomia di riscossione delle tasse e di gestione del relativo ...-->continua