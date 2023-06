Nel mio cassetto dei ricordi del Presidente Berlusconi ce ne sono tanti che conserverò gelosamente. Su tutti, gli incontri – la prima volta nel 2006 a Matera – che hanno segnato la mia storia politica di 2 legislature in consiglio comunale a Policoro, 2 legislature in consiglio Provinciale di Matera e 2 legislature da consigliere Regionale in Forza Italia dal 1994 ad oggi. Dal Presidente è venuto sempre l’incoraggiamento a fare politica al servizio delle nostre comunità. E dal suo esempio mi sono ispirato per il motto che ha contraddistinto la mia esperienza politica: IL CORAGGIO È LIBERTÀ, quella libertà che nel 1994 era a rischio - Berlusconi questo lo aveva intuito - e si tuffò in politica per garantire la libertà degli italiani. Determinante è stato il suo sostegno che ha portato all’elezione del primo presidente di Forza Italia e della prima Giunta regionale di centrodestra. Quello che per chi come me è stato per alcune legislature tra i banchi di opposizione, mettendo in campo idee e progetti per contrastare più di 30 anni di centrosinistra, era solo un sogno, è diventato realtà dopo anni di lavoro di opposizione e dopo la scelta lungimirante di Berlusconi. Non posso che ringraziarlo per la fiducia che ha avuto nei miei confronti sostenendo la mia candidatura le regionali del 2010 e del 2013 e ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per la Basilicata e per il Paese. È stato l'uomo Italiano capace di portare entusiasmo in una politica che ormai si era arresa, lo ha fatto per trent'anni, costruendo un centro destra di governo, fatto di uomini di partiti e di Idee che hanno interpretato i problemi degli italiani.



Ricordo le parole di Berlusconi in occasione delle regionali 2019 , attualissime oggi: più investimenti per agricoltura, pmi, infrastrutture, strade, aeroporto, piattaforma per i prodotti agricoli e meno per progetti inutili. Parole semplici che indicano un progetto ancora validissimo specie per il Metapontino e si ritrovano nell’idea sintetizzata nell’hashtag “la Basilicata che vogliamo” che presentai all’epoca della mia esperienza nel gruppo di Fi. Per tutto questo, in sintonia con il modo di concepire l’impegno politico di imprenditore al servizio della comunità, ho continuato a militare in Forza Italia e a rappresentare, a testa alta, il partito di Berlusconi per più di 25 anni. Grazie Presidente. Grazie a nome di tutta la comunità del Metapontino.



Paolo Castelluccio