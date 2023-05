In questi giorni i lavoratori dell’Assistenza Tecnica ai fondi europei della Regione Basilicata stanno ricevendo le mail dalle rispettive aziende con la quantificazione del premio di risultato per l’annualità 2022. È l’ennesimo risultato dell’azione del Sindacato che in questi anni ha portato ad un notevole miglioramento delle condizioni contrattuali per i lavoratori di questa importante e strategica commessa per l’Amministrazione regionale.

L’accordo integrativo aziendale che in queste ore produce i suoi effetti concretamente è frutto di un lungo lavoro di mediazione tra il RTI guidato da Consedin Spa e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, partito con il raggiungimento dell’obiettivo del passaggio dal contratto part-time al full-time di circa dodici mesi fa e arriva fino ad oggi a comprendere tra i beneficiari del premio anche i lavoratori assunti nel corso dell’ultimo anno, per i quali, ovviamente, il premio è stato riproporzionato sulla base dei mesi di servizio.

Nulla è scontato, e nulla era scontato, tutto è solo il frutto del lavoro e di precise scelte di politica sindacale.

Il premio di risultato, l’una tantum per la mancata produttività del 2021, sono forse solo la parte maggiormente tangibile del lavoro che Il sindacato e gli RSU e mettono costantemente in campo al fianco dei lavoratori dell’Assistenza Tecnica ai fondi europei.

Il nostro impegno in queste settimane è già orientato al futuro della commessa che andrà in scadenza nell’autunno del 2024. A tal proposito nei giorni scorsi si è svolto un incontro con il Dott. Alfonso Marrazzo, direttore generale delle Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali della Regione Basilicata, durante il quale è stato chiesto di conoscere quale sia l’orientamento dell’Amministrazione regionale circa il futuro di questo appalto ed è stata ribadita la necessità di dover garantire i livelli occupazionali e le competenze maturate in questi anni di esperienza.

Il Dott. Marrazzo, che ringraziamo per la disponibilità all’ascolto ed il proficuo scambio di vedute, si è reso disponibile a farsi latore delle istanze di questi lavoratori presso la Presidenza della Giunta Regionale, dalla quale, evidentemente, si attendono impegni concreti per il futuro.

Questo per noi è fare sindacato. Essere dalla parte dei lavoratori, non dimenticarsi di nessuno e farlo con azioni concrete e mettendo in campo tutte le nostre energie e competenze.