Il sindaco di Senise Giuseppe Castronuovo ha inviato una nota all'assessora regionale alle infrastrutture Donatella Merra per sollecitare un intervento in relazione alla situazione che sta interessando il viadotto ''Fortunato'' di nuovo nelle scorse ore.

Riportiamo integralmente il testo della nota così come è arrivata agli indirizzi della nostra redazione.



Carissima Assessore,Vi scrivo per segnalare ancora una volta che il fenomeno franoso di cui all’oggetto e le precipitazioni continue di questo mese,come temevo hanno riattivato il fronte di frana, giusta sollecitazione trasmessavi in data 03 maggio.



Da interlocuzione avuta con l’ingegnere Francesco Sabato dell’ANAS-Struttura territoriale Basilicata, mi ha riferito che la situazione è al limite della sicurezza stradale, con il pericolo di compromettere seriamente la stabilità del viadotto e di conseguenza il rischio serio di chiudere la strada.



La Sinnica è un’arteria vitale del nostro territorio per la movimentazione dei merci e persone e la sua chiusura arrecherebbe un notevole danno sociale ed economico, che in modo particolare,la nostra comunità non potrebbe sopportare nuovamente e credo nemmeno meritare, dopo quello che ha sofferto, appena pochi mesi fa con l’emergenza idrica.



Pertanto Vi invito a convocare con urgenza un tavolo per affrontare e risolvere definitivamente il problema che ormai non trova soluzione da ben 4 anni.