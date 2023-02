Il consigliere comunale di opposizione del comune di Senise Giuseppe Petruccelli ha ufficializzato il suo passaggio tra le fila di Fratelli d'Italia. Petruccelli, già sindaco di Senise, era entrato in Forza Italia nel 2002. "Dal 2005, dopo le vicende legate al deposito unic... -->continua

''L’infortunio sul lavoro accaduto oggi a Policoro ripropone l’urgenza di alzare l’asticella delle politiche per la salute e la sicurezza sul lavoro''. Lo ha detto stamane il segretario generale della Cisl Basilicata Vincenzo Cavallo. ''In attesa degli accert... -->continua

“Da mesi l'assessore alle infrastrutture Donatella Merra evita scientificamente le commissioni e non presiede i consigli regionali. Forse per evitare di dare giustificazioni e risposte alle mille domande che, insieme ai cittadini e alle cittadine lucane, ci po... -->continua

Gabriele Di Mauro, era uomo di questa terra, uomo legato alla sua terra, alle sue radici che mai ha abbandonato nel corso della sua lunga militanza politica ed amministrativa, a conferma che tenere le radici ben piantate in terra era e deve essere il primo ese... -->continua