“Questa mattina in seno al rinnovo delle quattro commissioni del Consiglio regionale, i miei colleghi hanno scelto di onorarmi dell’incarico di Presidente della Commissione Affari istituzionali.”

Così il consigliere Aliandro della Lega Basilicata che aggiunge:

“Ringrazio chi mi ha preceduto, il capogruppo della Lega Pasquale Cariello, consegnandomi un lavoro aggiornato e puntuale, non avendo mai mancato di convocare le sedute consentendo un corretto funzionamento della stessa.

Sarò altrettanto solerte e attento nella gestione di una commissione fondamentale per il corretto funzionamento delle istituzioni, confidando nella collaborazione di tutti i nuovi componenti.

L’emozione di rivestire un ruolo di tale prestigio è grande- conclude Aliandro - e l’impegno che profonderò sarà lo stesso che ho messo nel precedente ruolo di Capogruppo del Gruppo consiliare Lega.

Auguro buon lavoro ai nuovi presidenti delle altre commissioni, i consiglieri Braia, Quarto e Sileo, certo di una proficua e continua collaborazione.”