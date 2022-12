“Il lavoro di squadra paga sempre, ed è un bene che questo porti ad atti importanti come l’emendamento per Maratea presentato dal deputato di Azione - Iv, Ettore Rosato. Un atto concreto per destinare alla Perla del Tirreno le risorse necessarie per rialzarsi nel più breve tempo possibile”. E’ quanto dichiarano i coordinatori provinciali di Italia Viva della Provincia di Potenza, Alessia Calabrese e Fausto De Maria che aggiungono: “L’appello del nostro vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese, alla scorsa Assemblea nazionale, ha raggiunto gli esiti sperati, con un Ettore Rosato che ancora una volta si dimostra sempre vicino e presente alle istanze e necessità della nostra regione. Ora non resta che confidare nell’impegno del Governo Meloni a far si che questi fondi rientrino all’interno di un piano che veda beneficiaria Maratea”.

“Perché – spiegano ancora Calabrese e De Maria - per Maratea si parla di emergenza non solo infrastrutturale, ma anche economica per un territorio messo troppe volte in ginocchio negli ultimi mesi. Non si deve perdere tempo e questa azione corale dimostra ancora una volta come i fatti concreti possono superare appelli o sterili polemiche che mai come ora non servono a nulla”. “C’è la necessità di salvare un territorio, la sua storia e le sue peculiarità. Per questo anche noi ci auguriamo che tutte forze politiche in Parlamento siano sensibili all'emergenza di Maratea e approvino questo provvedimento. Così come ci auguriamo che tutti i parlamentari eletti in Basilicata facciano la loro parte a sostegno dei territori e dei cittadini lucani", concludono Calabrese e De Maria.