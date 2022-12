Dopo il gas gratis a tutti i lucani, con le bollette che stanno già arrivando con lo sconto, ecco l’altra gamba della strategia energetica della Basilicata. Per i lucani che non hanno un PDR, ossia un contatore dal gas, attivo, da lunedì 5 dicembre, come promesso, c’è una grande opportunità: potrete presentare la domanda che vi consentirà di avere accesso al contributo regionale studiato appositamente per voi, ovvero un contributo a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica e/o termica alimentati da fonti rinnovabili e/o sistemi di accumulo di energia elettrica.



Avrete così diritto al consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta attraverso gli impianti oggetto dell'avviso, ovvero: Impianto Fotovoltaico connesso in rete, Impianto Solare Termico, Impianto micro eolico, Sistema di accumulo, Pompa di calore. La misura è valida anche per le parti comuni dei condomini e può arrivare fino a 10.000 euro.



Vi ricordo che la misura può coprire fino al 100% della spesa ammissibile (IVA inclusa) ed è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche. Sono coperte anche le spese tecniche e i costi delle pratiche amministrative connesse alla realizzazione degli interventi. La potenza massima installabile non deve essere superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto di produzione viene connesso e i sistemi di accumulo possono essere abbinati ad un impianto fotovoltaico esistente.



Quindi segnate in agenda la data del 5 dicembre e prenotate le risorse a fondo perduto destinate ai non metanizzati. Stiamo facendo la rivoluzione energetica in Basilicata. Dopo decenni di promesse mancate, finalmente arrivano i fatti.