I giornalisti lucani iscritti all’Associazione della Stampa di Basilicata hanno eletto oggi, 7 novembre 2022, i 7 delegati (5 professionali e 2 collaboratori) al XXIX Congresso della Federazione Nazionale Stampa Italiana, in programma a Riccione (RN) dal 14 al 16 febbraio 2023.

Alle votazioni, che si sono tenute nei seggi di Potenza e Matera, per i professionali hanno partecipato 66 colleghi (55% degli aventi diritto), per i collaboratori 20 colleghi (22%).







Sono stati eletti, per la lista “ControCorrente Basilicata - Giornaliste e Giornalisti per la Costituzione”, i giornalisti professionali Angelo Oliveto (60 voti), Manuela Antonella Mele (46 voti), Mario Restaino (22 voti), Giovanna Laguardia (20 voti), e Caterina Venece (19 voti).



I collaboratori Antonio Mutasci (10 voti) e Anna Giammetta (8 voti).