A 100 anni dalla MARCIA SU ROMA , inizio del VENTENNIO FASCISTA, prendo la tessera del PSI, PARTITO SOCIALISTA ITALIANO, glorioso partito da 130 anni.

Fui comunista e visceralmente antisocialista da ragazzo, fino a ben oltre la caduta del MURO Berlinese, che pure segno' la fine di ogni illusione .

La storia ha dimostrato chiaramente chi avesse ragione già a LIVORNO nel 1921.

Benchè in più angoli del mondo il SOCIALISMO, democratico e-o liberale appaia sconfitto o residuale, in altri angoli del mondo è attuato, vissuto e praticato autorevolmente.

L'EUROPA ne è lo specchio, laddove lo troviamo oggi trionfante in PORTOGALLO , e sin dalla rivoluzione dei garofani del grandioso MARIO SOARES, e morente in FRANCIA, dove pure aveva avuto il rilancio MITTERANDIANO.

A noi in ITALIA il compito di farlo risorgere quale interprete del riformismo da contrapporre alle destre nostrane, in alleanza alle forze del centro sinistra, memori che il P.D. in quanto partito del CENTROSINISTRA ( post PCI, post sinistra DC, socialisti rimasti a sinistra, liberali di sinistra) ha fallito nel voler farsi partito nel bipartitismo all'americana che in ITALIA non ha ragione di esistere. E lo abbiamo sperimentato.

Il PSI deve AUTONOMAMENTE ritrovarsi e ritrovare quel PRIMUM VIVERE del MIDAS 1976, e fare POLITICA OGNI GIORNO FRA LA GENTE e risalire la china, pagato ormai il prezzo dell'emarginazione, fino a rappresentare la cultura del SOCIALISMO

( DEMOCRATICO E LIBERALE).

Ripartiamo dall'antifascismo di MATTEOTTI, dal riformismo di TURATI, dalla RESISTENZA di PERTINI, dall'AUTONOMISMO di NENNI al VANGELO SOCIALISTA di PELLICANI E CRAXI.

.