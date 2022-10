Il discorso del Premier, coerente con il programma che i cittadini hanno scelto tra tutte le proposte alle scorse elezioni, centra perfettamente la prospettiva del problema ‘Mezzogiorno’: non ci manca il capitale umano se è vero che i nostri giovani spendono il loro cervello al Nord. Mancano le infrastrutture per colmare il divario che sempre più i Governi passati hanno trascurato, se non aggravato.

Se non si supera questo gap non può esserci vera sussidiarietà che è, invece, come richiamato dal Premier, un principio fondamentale della Costituzione.

La Basilicata, cuore d’Italia ne è esempio emblematico: non ci sono aereoporti, non ci sono autostrade. Eppure la Basilicata è ricca di materie prime. Il profondo isolamento infrastrutturale è la grande piaga del Mezzogiorno che non consente lo sviluppo socio economico delle aree interne che, invece, sono preziose per l’Italia. Un’Italia fatta di campanili sarà centrale nelle politiche del Governo Meloni.

L’Italia non può permettersi di abbandonare i comparti che l’hanno lanciata tra le più grandi potenze mondiali, come ha precisato il Presidente del Consiglio. Penso a comparto manifatturiero, a quello delle automobili e ai grandi prodotti alimentari che sono imitati in tutto il mondo, alcune delle quali vengono prodotte in Basilicata.

Un discorso chiaro e concreto, quello del Premier Meloni. Le premesse per risollevare il nostro Paese ci sono tutte. E questo Governo scriverà la storia.

Roma, 25 ottobre 2022

Sen. Gianni Rosa