13/10/2022 - Terremoto giudiziario in Basilicata, nota di Don Marcello Cozzi

Lo ammetto, sono confuso e a corto di parole.

E ammetto che è davvero forte la tentazione di pensare che anche questa volta finirà come le altre, che dopo tanto chiasso tutto svanirà in una bolla di sapone, che come altre volte anche in questa occasione ...-->continua