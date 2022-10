Alla luce della nuova inchiesta giudiziaria che ha travolto la Sanità lucana consentitemi di esprimere la mia preoccupazione per le sorti dell’ospedale di Matera.



Fiducia immensa nella magistratura ma che fine farà l’ospedale di Matera alle luce di tutte le criticità già segnalate nei mesi scorsi. Credo che non i cittadini in attesa di una visita da diversi mesi non possono essere abbandonati a se stessi. Ma, nonostante le promesse degli ultimi mesi dell’assessore regionale Fanelli e gli annunci roboanti dell’Asm, nulla è cambiato e questa inchiesta della Magistratura arriva come una spada di Damocle in un momento sicuramente complicato per la Sanità lucana ed in particolare per quella materana. L’ospedale di Matera è ormai al collasso, i medici che ci sono vogliono andare via, il personale sanitario è ridotto all’osso, il pronto soccorso è in affanno quotidianamente. La situazione all’ospedale di Matera è veramente drammatica sotto tutti i punti di vista. Chi è benestante può curarsi in altre regioni, ma occorre pensare a tanti cittadini meno abbienti che non possono ottenere il servizio sanitario garantito dallo Stato. La Regione Basilicata si faccia un esame di coscienza e provveda quanto prima a rilanciare l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, presidio fondamentale per migliaia di cittadini di Matera e provincia”.