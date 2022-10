"Sono stati approvati altri finanziamenti all’interno del programma straordinario FSC del Dipartimento Regionale Infrastrutture per la Città di Muro Lucano pari ad € 1.300.000,00 per il rifacimento e l’adeguamento delle strade Piani Pagani, Vallone Torbido, Serra del Vento, Fiumarella, San Leonardo, C.da Cupro, C.da Pavonessa e per la messa in sicurezza di diversi valloni del territorio comunale, tutti interventi che nei prossimi mesi andranno in appalto.

Siamo consapevoli del fatto che le necessità distribuite su tutto il territorio sono tante e sono già in programma altre opere strutturali pari a € 200.000,00 che interesseranno il tratto San Luca - Casale San Giuliano. Ringrazio la Giunta Regionale per il lavoro svolto e per la costante attenzione verso il nostro territorio.

Ad oggi, in ormai quattro anni di mandato, abbiamo messo in cantiere strade con annessi sottoservizi ed opere di sicurezza per oltre € 4.500.000,00 ai quali si aggiungono gli ultimi per un totale di € 5.900.000,00. Un risultato eccezionale visto il passato dal quale veniamo tra dissesto e pandemia, ma il lavoro da fare è ancora tanto.

Anche in questa settimana proseguiranno le attività di manutenzione straordinaria messe in campo su tutto il territorio comunale per il ripristino delle strade che hanno subito danni dopo l’alluvione e chiedo pazienza ai tanti cittadini che costantemente segnalano le varie criticità, stiamo procedendo per priorità in base alle risorse ed i mezzi a nostra disposizione. Intanto, rimaniamo in attesa di un riscontro dagli uffici preposti della Regione Basilicata vista la richiesta di economie straordinarie per calamità naturale in modo tale da procedere con interventi più precisi e puntuali".



Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano