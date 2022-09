La Voce della Politica

10/09/2022 - Il Presidente del Senato Casellati fa tappa a Nemoli

Il tour in Basilicata del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, candidata in Basilicata per Forza Italia per l’uninominale al Senato, ha fatto tappa a Nemoli dove insieme al sindaco Domenico Carlomagno ha incontrato cittadini e simpatizzanti ed ha visitat...-->continua

10/09/2022 - Bolognetti: Siamo nel ’29, ma all’orizzonte non c’è un Roosevelt

In un mondo in cui la grande finanza ha divorato l'economia, avremmo bisogno, per affrontare questa crisi, di un gigante come Franklin Delano Roosevelt. In un mondo in cui la grande finanza internazionale e le burocrazie, che caratterizzano l'epoca della globa...-->continua

10/09/2022 - Il messaggio del presidente della Regione per l’inizio del nuovo anno scolastico

“Cari ragazzi e care ragazze della Basilicata, in questi giorni per tutti voi il suono della campanella segnerà l’inizio di un nuovo anno scolastico. Le restrizioni imposte dalla pandemia finalmente sembrano superate. Si torna in classe in presenza, senza dida...-->continua

9/09/2022 - La Presidente Casellati incontra i Giovani di Forza Italia

Si terrà domani, sabato 10 Settembre, alle ore 10:30 presso il circolo padel "Materdei" di Lagonegro (PZ) un incontro per discutere di politiche giovanili e imprenditoria giovanile tra i giovani di forza Italia e la Presidente del Senato Elisabetta Maria Albe...-->continua