“Secondo il Codacons, quest’anno una famiglia di 4 persone pagherà 794 euro in più per l'acquisto di cibi e bevande: è evidente che la situazione è diventata insostenibile. Dobbiamo azzerare l’Iva sui prodotti di prima necessità come pasta, pane e olio, ma anc... -->continua

2/09/2022 - Polese incontra il Presidente della Federazione italiana cuochi

“Spingere a livello nazionale per contenere il rincaro delle bollette per i ristoratori e agire in Basilicata per allagare la platea dei beneficiari del ‘bonus gas’ anche alla piccola e medio impresa”. Così il candidato capolista alla Camera dei Deputati di Az...-->continua