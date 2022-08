21/08/2022 - Sindaco di Viggiano Cicala su elezioni Politiche

Da quello che sta emergendo in queste ore si può affermare che per le prossime elezioni politiche la Basilicata è stata “colonizzata”.

Quasi tutti i seggi sicuri attribuiti ai vari partiti e coalizioni andranno a persone calate dall’alto non legate ai nostri territori lu...-->continua