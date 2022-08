Ci vuole coraggio a fare il sindaco di Matera con una maggioranza ballerina o per meglio dire una pseudo-maggioranza che brancola nel buio. L’ultimo “schiaffo” politico è arrivato da Volt che dopo aver incontrato più volte il sindaco pentastellato ha deciso di rinunciare ad una postazione in giunta, dichiarando di fatto di non condividere più la linea politica portata avanti dal governo Bennardi. Ricordiamo che Volt ha contributo al successo nell’ottobre 2020 della coalizione a trazione Movimento 5 Stelle. Ma poi ha subito una frattura interna, con la nascita di Campo Democratico, che ora esprime due assessori nella giunta Bennardi. C’è una frase in particolare che deve far riflettere nell’ultimo comunicato di Volt: “Dopo tre mesi, Volt prende atto che gli impegni assunti restano disattesi e semmai condizionati a minacce politiche riscontrabili addirittura nelle dichiarazioni alla stampa di taluni esponenti di spicco del M5S, tali da non meritare nemmeno di essere commentate”. E se Volt non vuole commentarle lo faccio io. Questa maggioranza guidata dal sindaco Bennardi non è degna di governare la città di Matera. Il sindaco ha dimostrato di essere un “pesce fuori d’acqua”, capitato lì per caso, quasi senza volerlo. La sua giunta, che ha fatto già registrare un rimpasto, non dà segnali di vita, tutto scorre senza che ci siano iniziative degne di nota e quando cercano di fare qualcosa i grillini fanno solo danni. Penso ai nuovi orari in vigore per la ztl nei Sassi e nel centro storico, contestati dalle associazioni di categoria, alla decisione di chiudere al traffico il centro storico dalle 9 alle 13 di tutte le domeniche fino al prossimo 30 ottobre, all’assenza di eventi nella stagione in corso, che dovrebbero garantire un aumento del periodo di permanenza dei visitatori nella nostra città. E’ vero che ci sono stati i grandi concerti alla Cava del Sole ma i grandi eventi organizzati da privati non possono colmare il vuoto registrato nei Sassi e nel centro storico durante i mesi estivi. L’anno scorso si dava la colpa di questo immobilismo alla pandemia ma quest’anno l’Amministrazione Comunale di Matera cosa ha fatto per rilanciare l’immagine turistica della città di Matera nel mondo? Ricordo che il sindaco Bennardi è anche l’assessore al turismo e da qualche settimana ricopre anche la carica di presidente della Fondazione Matera-Basilicata 2019. Tanti impegni, tanti incarichi per Bennardi, che da sindaco ha festeggiato pure l’aumento retraoattivo dello stipendio a partire dal mese di gennaio 2022 ma in sostanza nessuna iniziativa per rilanciare l’immagine turistica della città di Matera. Sugli stipendi ovviamente Bennardi ha ricordato che gli aumenti sono arrivati grazie ad un provvedimento del Governo Draghi. Ma come spesso accade i grillini sconfessano i loro principi. In campagna elettorale il Movimento 5 Stelle ha sempre condannato i privilegi della politica. Ma ovviamente era tutta una farsa a 5 stelle, con l’obiettivo di buttare fumo negl occhi dei cittadini e andare ad occupare poltrone redditizie. I grillini, lo dicono i fatti, non sanno governare ma solo prendere in giro i cittadini. E anche a Matera il sindaco Bennardi continua a fare finta di nulla, nonostante siano diversi i mal di pancia registrati in quasi due anni di Amministrazione Comunale. Ma fino a quando questo governo Bennardi potrà andare avanti con la sua maggioranza risicata e sopratutto fino a quando i materani dovranno sopportare questo governo composto da dilettanti allo sbaraglio?