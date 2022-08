Con un post sul suo profilo Facebook il Sindaco di Banzi chiama a raccolta tutti i Sindaci dell’area Alto Bradano



L’ultimo comunicato delle maggiori sigle sindacali di Basilicata denuncia una grave situazione non più sopportabile.



Quando letto in data odierna non lascia più alcun dubbio sulla gravità della situazione che investe in pieno i lavoratori dello stabilimento Stellantis e di tutto l’indotto collegato troppi posti di lavoro a rischio.



Non si può restare inermi a quella che ormai ha tutti i tratti di una tragedia annunciata.



Chiedo a tutti i Sindaci dell’area nord di Basilicata, area tra le più colpite. Serve una grande mobilitazione.



Si coinvolgano famiglie, operai, e tutti i cittadini, senza appartenenza e senza colore politico.