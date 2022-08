I vertici regionali di Centro Democratico e quelli provinciali, gli amici ed i simpatizzanti che negli anni hanno condiviso battaglie comuni ed elezioni sotto il simbolo di CD hanno di fatto firmato un documento con il quale si prendono le distanze dall’accordo nazionale che Bruno Tabacci ha siglato con Luigi Di Maio, per la nascita del nuovo partito Impegno Civico.

Dopo la transizione con +Europa, interrotta unilateralmente e per la quale ci eravamo ritrovati al Congresso di Milano seguendo le indicazioni del Segretario ma soprattutto attraverso la costante e proficua mediazione dell’amico on. Angelo Sanza che ringraziamo per la sua capacità di ascolto costante continua e il silenzio nelle attività politiche degli ultimi tempi, ora questa irriconoscibile alleanza identitaria per la quale altri autorevoli esponenti, dalla Campania, alla Sardegna, dalla Puglia, alla Sicilia, hanno dichiarato il loro “imbarazzo”.

Auguriamo buona fortuna e buon cammino, mettendoci a disposizione del lavoro che il Laboratorio Politico di Basilicata ha avviato da tempo nella piena condivisione dei programmi e delle azioni che il Centrosinistra, aperto e dialogante, vorrà esplicitare verso le prossime consultazioni elettorali nazionali, provinciali, comunali e regionali.



p. ex dirigenti CD – Avv. Massimo Maria Molinari