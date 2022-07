Partirà da domani la tre giorni dell’Alleanza delle cooperative Italiane - Giovani in Basilicata a Potenza.





L’iniziativa è organizzata dal gruppo giovani di Confcooperative Basilicata con la collaborazione di Generazioni Legacoop e Agci Giovani.





La tre giorni sarà ricca di appuntamenti, workshop, seminari ed eventi che metteranno al centro i temi della sostenibilità Ambientale e le aree interne, l’innovazione sociale e l’economia circolare con uno sguardo al tema PNRR.





Di particolare importanza l’evento del 16 mattina alle ore 9.30, presso il Grande Albergo di Potenza, in cui si avrà la partecipazione di Sara Horowitz.





Sara Horowitz è una fondatrice della Freelancers Union e una sostenitrice del mutualismo. Lavora per i sindacati dall'età di 18 anni, quando ha svolto uno stage estivo presso l'International Ladies Garment Workers Union. Ha lavorato per UAW, CSEA e SEIU e attualmente fa parte del consiglio di amministrazione dell'Albert Shanker Institute. Sotto la sua direzione, nel 2004 la Freelancers Union ha creato una Portable Benefits Network unica nel suo genere e nel 2009 ha lanciato la Freelancers Insurance Company, che ha fornito un'assicurazione sanitaria a oltre 25.000 liberi professionisti di New York prima della sua chiusura nel 2014. Nel suo lavoro, Horowitz sostiene il ruolo delle organizzazioni mutualistiche, inclusi sindacati, cooperative, gruppi di mutuo soccorso e gruppi religiosi, come base per la prossima economia del lavoro e rete di sicurezza sociale negli Stati Uniti. All'inizio della sua carriera, Horowitz ha lavorato come organizzatrice sindacale con 1199, SEIU, difensore pubblico della Legal Aid Society e come avvocato sindacale. È stata nominata MacArthur Fellow nel 1999 e ha fatto parte del consiglio della Federal Reserve Bank di New York. Inoltre, ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Nathan Cummings Foundation e attualmente siede nel consiglio di amministrazione di Ashoka.