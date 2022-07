Dopo le sollecitazioni da parte del prefetto di Potenza, Michele Campanaro, successive ad un sua precedente lettera, il segretario del circolo del Partito Democratico di Maratea, Vito Tedesco, ha inoltrato una nuova missiva indirizzata allo stesso Campanaro, al governatore lucano, Vito Bardi, all’assessore Regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, all’amministratore unico di Ater, Vicenzo de Paolis, e al sindaco della perla del Tirreno, Daniele Stoppelli.

La nota, sottoscritta anche dai rappresentanti degli sgomberati, rappresenta una “ulteriore richiesta di aiuto per le 12 famiglie sfrattate dal rione Giardelli” di Maratea e si propone ancora di affrontare questioni, quali: il completamento dei 9 alloggi a piazza Europa, l’assegnazione degli alloggi liberi nel rione Giardelli e l’approvazione della delibera regionale per i contributi alle famiglie sfrattate.



La missiva di Tedesco



Nel ringraziare S.E. il Prefetto di Potenza dott. Michele Campanaro che, con la Sua riconosciuta sensibilità nei confronti delle persone bisognose di attenzione ed aiuto, con nota del 23 giugno u.s. ha dato riscontro alla nostra lettera del 13/06/2022, dobbiamo con amarezza constatare che nè Regione, nè Comune, nè Ater, nonostante il sollecito prefettizio hanno dato segni di vita e di attenzione alle problematiche esposte.

A distanza di tre mesi dal rilascio del permesso di costruire all’ Ater di Potenza e successiva rinuncia dell’Impresa, che nel lontano 2019 aveva vinto la gara di appalto per la realizzazione dei nove alloggi in piazza Europa, niente ancora è stato fatto da Regione Basilicata ed Ater per individuare una nuova impresa disponibile a portare a conclusione i lavori.

Avevamo, inoltre, due mesi fa segnalato la presenza di due appartamenti liberi nelle palazzine Ater rimaste agibili nel rione Giardelli (il primo ex Giuseppina Labanca in Piazza Aldo Moro 4, il secondo appartenuto al sig. Oliva, da alcuni anni deceduto, la cui vedova Strati Francesca abita stabilmente da prima del decesso del consorte in via Campo). Ora in data 26/06/2022 è deceduta anche la sig.ra D’Alascio Elena residente in via Aldo Moro 5, portando a tre il numero degli alloggi liberi. Ritorniamo, con forza a chiedere che, nel più breve tempo possibile, Ater prenda in consegna gli alloggi verificandone le condizioni ed il Sindaco proceda con il bando per riassegnarle a 3 delle 12 famiglie a suo tempo sfrattate nello stesso rione a causa della frana. Questa soluzione porterebbe alla riduzione da 12 a 9 del numero delle famiglie in attesa dei costruendi nove alloggi di Piazza Europa

Questo atteggiamento dilatorio che da anni continuiamo a segnalare riteniamo configuri, tra le altre inadempienze, anche un doppio danno erariale, sia per la mancata riscossione dei canoni relativamente agli alloggi liberi sia per la liquidazione dei contributi per il pagamento delle autonome collocazioni nel frattempo utilizzate dalle 12 famiglie.

Siamo, inoltre, a sollecitare, ancora una volta il Presidente Bardi e l’Assessora Merra di deliberare l’erogazione dei contributi in favore delle 12 famiglie per il pagamento dei canoni di locazione delle abitazioni nel frattempo utilizzate, non più percepiti dal mese di luglio 2021.

Riteniamo che le tre questioni segnalate inerenti : il completamento dei 9 alloggi a piazza Europa, l’assegnazione degli alloggi liberi nel rione Giardelli e l’approvazione della delibera regionale per i contributi alle famiglie sfrattate siano problemi facilmente risolvibili da parte di una classe dirigente attenta e laboriosa e che abbia a cuore le esigenze e le difficoltà dei propri concittadini. Dobbiamo purtroppo constatare, che sul triste caso che da anni viviamo i nostri governanti hanno difficoltà a comprendere e ad attivarsi.

Siamo pertanto a chiedere, ancora una volta, a S.E. il Prefetto dott. Campanaro, al Presidente della Regione dott. Bardi, all’Assessora responsabile arch. Merra ed all’ Amm. Unico dell’ Ater Potenza arch. De Paolis un incisivo ed immediato intervento per la soluzione delle tre problematiche evidenziate.





Vito Tedesco, segretario del Circolo Pd di Maratea