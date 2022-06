Si celebrerà ad Avigliano martedì 21 giugno, alle ore 9.00, presso il Centro Polivalente, il VI Congresso Regionale della UIL FPL di Basilicata. Al Congresso parteciperanno trecento delegati in rappresentanza dei tremila iscritti e cade all’indomani della sottoscriz... -->continua

"Si tratta di una precisa scelta di campo a sostegno delle famiglie lucane” spiega l’assessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Francesco Fanelli, commentando l’approvazione in Giunta Regionale dell’Avviso Pubblico per il sostegno ai servizi di asil... -->continua

Il Ministero della Salute ha confermato il riconoscimento come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per la disciplina di Oncologia al Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata. La conferma è contenuta nel decreto ministeriale del 9 giugn... -->continua

Qualsiasi misura si prefigga di contenere il vertiginoso aumento del costo della vita e gli spropositati rincari delle bollette energetiche deve essere salutata con positività. Certamente va in questa direzione l’annuncio del Presidente Bardi di ridurre le... -->continua