“Ancora una volta la politica del centro destra lucano ha dimostrato con i fatti di avere a cuore il benessere dei lucani. In un momento così difficile, in cui le famiglie stentano ad arrivare a fine mese, c’è bisogno di un segnale concreto e tangibile per le tasche dei cittadini. L’azione portata avanti dal Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ossia ridurre il costo delle bollette del gas rappresenta un aiuto provvidenziale ". Questo il plauso di Fabio Dapoto , capogruppo consiliare di Forza Italia, che aggiunge: “L’aumento dei costi di prodotti necessari come carburante, farina, olio e tutti i derivati rappresenta un dramma per l’intera economia”. Il Gruppo consiliare di Forza Italia appoggia questa iniziativa e continuerà a sostenere tutte le azioni utili al miglioramento della qualità della vita delle famiglie e delle imprese lucane. “Mi auguro che tali benefici – conclude Dapoto – così come auspicato dal presidente Bardi, siano attivi già da ottobre così per i prossimi dieci anni la spesa per il gas naturale sarà integralmente pagata dalla Regione Basilicata ai lucani”.