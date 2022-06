“Ancora una volta la politica del centro destra lucano ha dimostrato con i fatti di avere a cuore il benessere dei lucani. In un momento così difficile, in cui le famiglie stentano ad arrivare a fine mese, c’è bisogno di un segnale concreto e tangibile per le ... -->continua

17/06/2022 - Zullino: “Promessa mantenuta, il Crob confermato Irccs”

Sono molto felice di annunciare che il Crob di Rionero è stato confermato IRCCS.

Dopo tre anni di duro lavoro, raggiungiamo un risultato fondamentale per Rionero in Vulture e l’intera comunità lucana.

Ringrazio per il lavoro svolto in questi anni i col...-->continua