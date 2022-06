Si è tenuta mercoledì pomeriggio la cerimonia di premiazione del concorso a premi “Educarsi alla salute è educarsi alla vita”, promosso dagli assessorati alle Politiche giovanili e alla Pubblica istruzione del Comune di Potenza.

Alla presenza di S.E. il prefetto Michele Campanaro, del dott. Giorgio Costantino direttore generale della BCC Basilicata, sponsor dell’iniziativa e della dott.ssa Rosa Trabace, presidente della giuria e responsabile del centro ASP per la cura dei disturbi del comportamento alimentare “G. Gioia”di Chiaromonte, sono stati proiettati gli elaborati delle scuole medie e superiori della città.

Fantasia, creatività, originalità nella forma e nei contenuti: gli studenti hanno preso a cuore l’argomento al centro del loro operato, la ludopatia, i disturbi del comportamento alimentare, il policonsumo, mostrando sensibilità e attenzione e, da tutti i lavori, è emerso il messaggio forte e chiaro, sintetizzato nel titolo del concorso.

Il Prefetto ha lodato l’iniziativa che invita a riflettere su argomenti frequentemente ignorati e che invece rappresentano tematiche socialmente rilevanti; la presidente della giuria ha elogiato i lavori, tutti meritevoli, rammaricandosi dell’obbligata selezione.

“C’è stata una risposta che è andata oltre ogni più rosea previsione”, ha sottolineato l’Assessore Rotunno, evidenziando la novità della votazione on line che ha decretato i vincitori, unitamente al giudizio espresso dalla Giuria.

L’assessore Sagarese ha rimarcato l’approfondimento e la riflessione emersa dai lavori, mentre il dott. Costantino della BCC, a cui è stata consegnata una targa in segno di riconoscenza per il sostegno alle iniziative promosse nel corso degli anni a Potenza, ha riportato una toccante testimonianza, sulle conseguenze devastanti della ludopatia e dell’anoressia.

A parte i premi destinati agli istituti scolastici vincitori, una targa di ringraziamento e un contributo economico, come meritato riconoscimento, a tutti i partecipanti.

Sono risultati vincitori:





Per la tematica policonsumo

1.IPSIA Giovanni Giorgi

I.C. Domenico Savio



Per la tematica disturbi del comportamento alimentare

1. Liceo Walter Gropius ( Vivere liberi)

2. Liceo Classico Quinto Orazio Flacco

3. Ex aequo Liceo Walter Gropius (Opening to the new age. Danziamoci)- I.C. Antonio Busciolano



Per la tematica ludopatia

1. I.C. Antonio Busciolano

2. Liceo Scientifico Galileo Galilei