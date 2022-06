“Da sempre l’Arma dei Carabinieri ha rappresentato un presidio di legalità sul territorio, un servizio di fedeltà che è stato reso da alcuni sino al sacrificio più grande, quello della vita”. Lo sottolinea il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, che domani parteciperà a Potenza alla celebrazione del 208° anniversario di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.



“Attraverso il Comandante della Legione Carabinieri di Basilicata, generale Raffaele Covetti, - afferma Cicala - il riconoscimento, da parte mia e dell’intero Consiglio regionale della Basilicata, ad ogni carabiniere presente nella nostra regione. Grazie per il vostro esempio e il vostro coraggio. Il vostro prezioso e indispensabile lavoro, reso con dedizione costante rappresenta un baluardo irrinunciabile per la vita delle nostre piccole comunità”.



“Resto convinto che una costruttiva collaborazione tra Istituzioni – conclude il presidente del Consiglio regionale della Basilicata - sia la strada maestra affinché si possa davvero costruire una nuova cultura della legalità e fermare, così, sul nascere quei fenomeni di malavita organizzata che, presenti anche nella nostra terra, finiscono per colpire sempre i cittadini più deboli e indifesi”.