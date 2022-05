“Abbiamo scritto all’Amministrazione comunale affinché essa solleciti l’Arpab a riprendere al più presto, di concerto con Regione Basilicata, i test anti-radon, così come prescritto dalla legge. In particolare, si sottolinea l'esigenza di addivenire ad una map... -->continua

"Un sogno appena sfiorato nel 2016 ora è diventato realtà: complimenti al Francavilla in Sinni per aver vinto la finale dei play-off, potendo contare su una società forte e un pubblico che ha partecipato con grande entusiasmo a questa vittoria storica. A quest... -->continua

Premetto che non è mia intenzione replicare al Consigliere “stellato” Leggieri sul POD di Venosa perché sono già stato abbastanza chiaro nel mio intervento in consiglio regionale mentre lui ha impiegato 3 giorni per farsi scrivere una nota vuota di contenuti c... -->continua