11/05/2022 - Liste attesa: oggi riunione in Regione con Bardi, Fanelli e Asl

"Oggi importante riunione con il Presidente Bardi, il dipartimento e le aziende sanitarie per affrontare l'antico tema delle liste di attesa. Si tratta di una criticità che in Basilicata non nasce oggi, che è stata poi acuita dal Covid, e che in tutte le regioni d'Italia ved...-->continua