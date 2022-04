Il bando Sottomisura 4.1. “investimento nelle aziende agricole” annualità 2022 nell’ambito del Psr Basilicata 2014-2020 per complessivi 36,2 milioni di euro è stato presentato al Tavolo Verde che si è riunito al Dipartimento Politiche Agricole presieduto dall’assessore Francesco Cupparo con la partecipazione della dirigente generale Emilia Piemonte, dell’Autorità di Gestione del Psr Vittorio Restaino e dei rappresentanti di Coldiretti, Cia-Agricoltori, Confagricoltura e Copagri.

Cupparo in occasione del primo Tavolo Verde dalla sua nomina ha espresso la necessità di procedere attraverso scelte condivise introducendo un metodo di confronto che produca, specie per i Bandi del Psr, decisioni unanimi che tengano conto delle esigenze del mondo agricolo lucano e vadano al di là delle rappresentanze associative per coinvolgere direttamente i nostri agricoltori. L’assessore ha ripercorso la vicenda delle risorse aggiuntive al bilancio della Regione 2022 destinate alle emergenze dell’agricoltura ribadendo l’impegno in prima persona del Presidente Bardi che – ha detto – nessuno può mettere in discussione e che necessita però dei tempi indispensabili riferiti agli adempimenti istituzionali del bilancio. Cupparo inoltre ha insistito sulla sburocratizzazione delle procedure per gli imprenditori agricoli in modo da snellire l'iter delle procedure e i tempi di erogazione degli aiuti comunitari e dei contributi regionali.

Altro argomento affrontato è stato il decreto ministeriale che approva il bando quadro nazionale concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di aiuti, per l’ammodernamento del settore della trasformazione dell’olio extra vergine di oliva. La dotazione finanziaria complessiva nazionale è pari a 100 milioni di euro.

Per l’assessore il primo Tavolo Verde ha aspetti positivi e introduce un nuovo sistema di relazioni che potrà dare risultati a breve e medio termine.