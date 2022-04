“Esprimo apprezzamento per l’iniziativa della Deputazione di Storia Patria per la Lucania che intende avviare un ampio programma di studi, ricerche e riflessioni su Rocco Scotellaro, di cui il 19 aprile del prossimo anno ricorrerà il centenario della nascita. Il progetto va sostenuto a tutti i livelli istituzionali, affinché questa figura di rilievo della storia recente della Basilicata venga celebrata, per ancorarla indissolubilmente alla memoria delle giovani generazioni”.



Lo dice, in una nota, il senatore della Lega e sindaco di Tolve, Pasquale Pepe.



“Scotellaro – continua Pepe –, pur in un’esistenza assai breve, è stato un interprete innovativo del ruolo di sindaco. Nella sua Tricarico, in un periodo assai difficile per la civiltà contadina, scelse di promuoverne il tentativo di riscatto sociale con azioni concrete che traevano ispirazione dalla sua vocazione intellettuale, che divenne azione attraverso le pagine dei suoi scritti e le disposizioni di uomo delle istituzioni. Ebbe un legame viscerale con gli ultimi, di cui interpretò il desiderio di affrancamento dai morsi della povertà e della subordinazione. Per questo, oltre che per la sua produzione letteraria, la Basilicata ha l’obbligo di ricordarlo con la gratitudine che si deve alle grandi figure del Novecento italiano”.