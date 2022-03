“Il momento che stiamo vivendo è complicatissimo: bisogna ripartire dopo lo stato di emergenza dovuto alla pandemia, la guerra in Ucraina sta avendo drammatici risvolti anche nel nostro Paese, sia dal punto di vista sociale, per l’accoglienza dei profughi che va organizzata al meglio, che dal punto di vista economico, e, come se tutto ciò non bastasse, famiglie e imprese sono al collasso per via del vertiginoso aumento dei prezzi di carburanti, energia elettrica, gas e materie prime. Occorre offrire risposte celeri, concrete ed efficaci ai Lucani, per questo è necessario che si dia stabilità alla maggioranza che ha vinto le elezioni regionali del 2019 e che ha sostenuto il Presidente Bardi. Ci adopereremo, sin da subito, perché si chiariscano malintesi e si recuperino strappi, così da garantire l’integrità della coalizione di cdx già dalle prossime ore. La Basilicata non può aspettare.”

Così, in una nota, i Senatori Roberto Marti (Commissari Lega Basilicata) e Pasquale Pepe (Responsabile Dipartimento Mezzogiorno).