Claudio Maderloni, segretario nazionale ANPI, concludendo i lavori del 3° Congresso Provinciale tenutosi a Potenza il 6 marzo scorso ha evidenziato i rischi delle scelte assunte dall’Italia e dall’Unione Europea sulla guerra. Non è con le armi che si promuove la pace ma attraverso la ricerca ostinata di negoziati diplomatici tesi a stabilizzare in modo duraturo l’area. Dopo la relazione del Presidente Michele Petraroia, hanno fatto pervenire i saluti o sono intervenuti i Sindaci di Lauria, Sant’Arcangelo, Rionero in Vulture e Picerno, il Prefetto, il Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, la Direttrice dell’Ufficio Scolastico Provinciale, il Segretario Regionale del PD, il Vicesegretario Regionale di Articolo Uno, il Presidente ARCI Basilicata, l’Unione degli Studenti, Fabio Laurino consigliere provinciale per i Verdi, Alessia Araneo per il Movimento 5 Stelle, Filippo Pugliese per le ACLI, Gerardo Melchionda e Marianna Tamburrino per LIBERA, Giuseppe Chiarillo per ANPI Bologna, la nipote di Francesco Saverio Nitti, Antonella Dolci quale Presidente ANPI Stoccolma, Sonia Di Napoli nipote dell’antifascista melfitano Attilio Di Napoli già Ministro nel 1944, Gabriella Panevino figlia del magistrato e partigiano di Aliano Nicola Panevino, Emilio Chiorazzo giornalista e scrittore di Carbone, Palma Roseti madre di Luca Ventre, Maddalena Labollita e Carmela La Padula per ANPI Matera, Piero Scutari per ANPI Potenza ed i delegati Francesco Cirigliano, Antonella Giosa, Giovanni Lettieri, Michele Giura, Teresa Cappiello, Michele Magno, Renata Bisceglia. Antonio Cosentino, Danilo Di Chio, Sandro Fundone, Giuseppe Della Guardia, Maria Rosaria D’Anzi, Anna Martino, Vincenzo Mongelli, Marco Zampino e Giovanni Casaletto quale Presidente del Congresso.

Al termine dei lavori sono stati approvati all’unanimità i documenti congressuali nazionali, le relazioni, gli emendamenti e gli ordini del giorno predisposti dalla commissione politica. Successivamente con voto unanime sono stati eletti i delegati effettivi e supplenti al Congresso Nazionale Maria Rosaria D’Anzi, Danilo Di Chio, Antonella Giosa e Giulio Festa, il collegio dei revisori con Maria Lorusso, Giuseppe Della Guardia, Tonino Nolè, Michele Magno e Rosa Pepe, ed il Comitato Provinciale con Maria Labanca, Maria Rosaria D’Anzi, Teresa Pellegrino, Giovanni Soave, Antonio Sanfrancesco, Teresa Cappiello, Marco Zampino, Anna Martino, Maria Elena Bencivenga, Antonio Cosentino, Renata Bisceglia, Danilo Di Chio, Antonella Giosa, Giovanni Casaletto e Michele Petraroia.





Antonella Giosa ha evidenziato che 4 Presidenti di Sezione su 8, e 8 componenti del Comitato Provinciale su 15 sono donne, ed ha ricordato gli innumerevoli eventi promossi col Coordinamento Donne ANPI fino al seminario del 3 marzo scorso organizzato insieme alla Fondazione NILDE IOTTI e concluso dall’On. Livia Turco. Sul piano organizzativo la responsabile Maria Rosaria D’Anzi si è soffermata sull’andamento degli iscritti passati dai n.200 del 2018 ( 63 donne ) ai n.280 del 2019 ( con 89 donne ) fino ai n.445 del 2020 ( di cui 165 donne ) e ai n.532 del 2021 ( con 209 donne ), ed ha segnalato la piena ottemperanza alle innumerevoli prescrizioni di leggi sulle associazioni.

Danilo Di Chio quale Vicepresidente responsabile comunicazione ha fatto cenno all’attivazione delle pagine facebook delle Sezioni, ai progetti condotti con scuole, fondazioni e istituti storici oltre che con esperti e docenti universitari, alle molteplici iniziative culturali promosse anche in diretta streaming che hanno raggiunto migliaia di persone, e alla tenacia con cui anche nei momenti più bui della pandemia come il 25 Aprile 2020 i responsabili ANPI hanno reso onore ai caduti della Liberazione dal nazifascismo.

L’avv. Luca Lorenzo si è soffermato sulla causa in corso contro 6 giovani antifascisti di Potenza ed espresso come tanti altri intervenuti piena solidarietà all’Anpi per il contenzioso in essere sull’intitolazione di una sala consiliare ricordata analiticamente dal delegato di Barile, Michele Giura.

Sia i rappresentanti istituzionali che i dirigenti delle forze politiche e delle associazioni che hanno portato il proprio contributo ai lavori hanno confermato l’impegno a sostenere attivamente la rete democratica e antifascista lucana per attuare la Costituzione, difendere la legalità e fermare ogni deriva xenofoba, razzista, discriminatoria o peggio di persecuzione, oppressione o violenza. Nelle prossime settimane, d’intesa con la segreteria nazionale ANPI, il Presidente del Congresso, Giovanni Casaletto, convocherà il Comitato Provinciale per l’elezione della nuova Presidenza.