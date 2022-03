“Per il progetto della linea Ferrandina-Matera La Martella il Ministero della Transizione ecologica (Mite) ha già predisposto e firmato il decreto trasmettendolo per la controfirma del Mic. È un giorno veramente importante per le infrastrutture della nostra regione. Arrivano... -->continua

Gli operatori turistici di Maratea sono fortemente preoccupati per la situazione dei lavori della SS 18 con la probabile chiusura nei mesi di maggio- giugno / Settembre- Ottobre e per la fase di promozione che con l’avvicinarsi della Pasqua riguarda l’avvio d... -->continua