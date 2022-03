Vito Tedesco, segretario del circolo di Maratea del Partito Democratico, ha inviato una nuova missiva al prefetto di Potenza, Michele Campanaro, sottoscritta anche dai rappresentati delle famiglie sgomberate dagli alloggi Ater in località Giardelli. Per conoscenza, la nota è stata indirizzata anche al governatore lucano, Vito Bardi, all’assessore Regionale Merra, al sindaco Stoppelli e all’amministratore unico di Ater, Vincenzo De Paolis.



Il testo integrale della missiva



A distanza di oltre due mesi dalla nostra lettera del 29 dicembre 2021, che per memoria si allega, siamo di nuovo obbligati a rivolgerci a S. E. per chiederLe ancora di intervenire sul Sindaco di Maratea e sul suo ufficio tecnico che continuano imperterriti nel loro atteggiamento dilatorio ed inconcludente.

Dopo un lunghissimo iter, durato quasi tre anni, finalmente il Consiglio Comunale di Maratea in data 27 gennaio 2022, anche a seguito della nostra lettera del 29/12/21, ha approvato in via definitiva la variante al programma di fabbricazione e la delibera è stata resa immediatamente esecutiva. A tutt’oggi siamo ancora in attesa che venga rilasciata la relativa licenza edilizia all’Ater di Potenza per poter iniziare i lavori di costruzione dei nove alloggi previsti a piazza Europa.

Ancora, nonostante i tanti solleciti del Suo predecessore, dell’Ater di Potenza, delle 12 famiglie sgomberate, del Circolo PD di Maratea e le tante promesse del Sindaco, non sono state avviate le pratiche per la cessione del fabbricato “ex macello” all’Ater di Potenza. Si rischia di costruire 9 alloggi per 12 famiglie con tutti i problemi che poi sorgeranno in fase di assegnazione.

Infine Le chiediamo di intervenire nei confronti della Regione Basilicata, stante il totale disinteresse dell’Amministrazione comunale di Maratea, per far deliberare l’erogazione di contributi in favore delle 12 famiglie per il pagamento dei canoni di locazione, delle abitazioni nel frattempo utilizzate, non più erogati dal luglio 2021.

Confidando nel Suo fattivo e sollecito intervento per risolvere questi drammatici problemi Le formuliamo i nostri migliori auguri di buon lavoro.



Il Segretario del Circolo PD di Maratea, Vito Tedesco