“Nessuno può girarsi dall’altra parte rispetto al calvario che sta vivendo la popolazione ucraina in questi giorni”. Lo dichiarano i due consiglieri regionali di Italia Viva Basilicata, Mario Polese e Luca Braia che hanno inviato oggi una lettera ufficiale al presidente della Giunta regionale, Vito Bardi e al presidente dell’Anci Basilicata, Andrea Bernardo in cui si chiede loro di “mettere in campo tutto il peso istituzionale per addivenire, in collaborazione con i Ministeri competenti e l’Ambasciatore Ucraino in Italia, alla creazione di un Centro di accoglienza profughi nella nostra Basilicata”. Polese e Braia inoltre, ringraziando Bardi e Bernardo per la disponibilità già manifestata attraverso delle dichiarazioni, esprimono pieno sostegno a tutte le azioni che verranno attuate in Basilicata a favore degli ucraini, e incoraggiano i due rappresentanti ad “azioni concrete effettivamente realizzabili”. “Siamo convinti che anche nella nostra regione, come in quasi tutto il continente, sapremo interpretare al meglio quel sentimento di fratellanza europea e di sostegno alle ragioni di un popolo che sta vivendo, sulla propria pelle, un’aggressione terribile da parte della Russia. E’ in queste ore drammatiche che la civiltà deve saper resistere alle dinamiche oscurantiste di chi dimostra di non aver imparato nulla dagli orrori delle guerre del secolo scorso”, concludono i due consiglieri regionali di Italia Viva.