“Gli aumenti delle bollette energetiche, che stanno mettendo in ginocchio interi comparti produttivi, ad esempio quello agricolo, hanno spinto l’intera categoria dei produttori di latte Lucano a chiedere alla Regione Basilicata e al governo Nazionale un aumento del costo del latte alla stalla.



Così il Consigliere Aliandro che sottolinea:



“Credo che questo sia necessario, insieme ad altre incisive misure, al fine di non trascurare il comparto dei piccoli e medi trasformatori di latte Lucani (caseifici non aziendali), un comparto spesso dimenticato, che si trova in un limbo pericoloso e che chiede aiuto.



Il costo del latte alla stalla in Basilicata ha già una media di circa € 0.45 + iva al litro, con l’aumento anche delle materie prime energetiche, i trasformatori saranno costretti ad un incremento del prezzo sul prodotto finito, che graverà inevitabilmente sui consumatori, limitandone il potere di acquisto e conseguenti perdite di mercato da parte dei piccoli e medi trasformatori Lucani.



Come maggioranza e come espressione di questo governo Regionale - conclude Aliandro - abbiamo l’obbligo di farci parte diligente ai tavoli nazionali per la risoluzione di questo ed altri problemi che affliggono il settore lattiero-caseario.”







Gianuario Aliandro