Attraverso una lettera aperta il sindaco di Sant’Arcangelo, Salvatore La Grotta, condivide la propria soddisfazione per la notizia che riguarda la presidenza della Fondazione Città Della Pace, con il premio nobel Jody Williams che ha dato la propria disponibilità a tal riguardo:



“Esprimo la mia soddisfazione e di tutta la comunità santarcangiolese della disponibilità, da parte del premio Nobel Jody Williams, ad assumere la presidenza della Fondazione Città Della Pace Per I Bambini Basilicata.



Dopo lo straordinario lavoro reso dalla Fondatrice della Fondazione, il premio Nobel Betty Williams, scomparsa nel 2020, a cui dobbiamo tanto per l’impegno e l’amore che nutriva per i valori di accoglienza e di integrazione, il neo presidente non poteva che essere un altro premio Nobel il cui impegno nella comunità internazionale si concretizza nella diffusione della parola PACE.



Importante, per Jody Williams, è stata la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica mondiale finalizzata al divieto dell’utilizzo delle mine anti uomo, tale lavoro è valso per attribuirle il Premio Nobel per la Pace nel 1997.



Appena possibile saremo lieti di ospitare il neo Presidente della Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata nella nostra comunità per mostrarle il lavoro fin qui svolto e le prossime sfide in materia di accoglienza e integrazione nella nostra comunità dei rifugiati stranieri.



Dobbiamo lavorare insieme per costruire un modo migliore, una società diversa, in cui il rafforzamento e la capacità di creare politiche e iniziative affinché i richiedenti asilo e rifugiati possano contribuire attivamente alla vita civile, sociale e politica della comunità locale in maniera autonoma e responsabile.



Sant’Arcangelo è già stato foriero di processi virtuosi che mirano a rafforzare l’inclusione e l’integrazione, non smarriamo quanto di buono è stato già fatto, la rinascita delle nostre comunità passa anche da queste storie e da questi esempi.



Buon lavoro Jody Williams !!”



Carlino La Grotta