“Il Sottosegretario di Stato alle Politiche agricole e capo Dipartimento Turismo e Agricoltura della Lega, Gian Marco Centinaio ha annunciato una proposta organica di riforma strutturale del Demanio marittimo, con un articolato e dettagliato documento che delinea un quadro preciso e una visione di lungo termine sul tema. Si tratta di punti certi e di una prospettiva chiara sulla quale la Basilicata aveva già mosso i suoi primi passi con diligente anticipo, per recuperare un vuoto di programmazione e gestione ascrivibile all’ultimo decennio”. Ad affermarlo, l’assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra che aggiunge: “Occorre una riforma del settore complessiva i cui punti cardine sono stati già ampiamente sviscerati del Sottosegretario: 1) Riforma del codice della navigazione, alle cui carenze oggi supplisce un’ampia e disorganica giurisprudenza che ha creato nel tempo grande incertezza. 2) Una nuova strategia che contempli nel mare e nella costa un vero e proprio ecosistema nel quale si intrecciano aspetti da tutelare e valorizzare di carattere assolutamente trasversale e multidisciplinare (ambiente, paesaggio, economia, società)”.



Per l’assessore Merra tale strategia potrà attuarsi attraverso tappe ben precise:



· Mappatura e aggiornamento del sistema informativo del Demanio marittimo, che ne codifichi tutti gli aspetti (aree, strutture, servizi, canoni concessori), nonché individuazione delle aree ancora disponibili e concedibili. Tale attività in particolare è in fase avanzata in Basilicata grazie al lavoro della task force all’uopo istituita lo scorso anno.



· Rivisitazione del ruolo degli enti territoriali, in particolare del rapporto Stato-Regioni, nella gestione e programmazione della risorsa demaniale.



· Necessità di dare una definizione compiuta di “impresa balneare” nella normativa di settore, vista la maturità del mercato e l’eccellenza del servizio che in Italia queste imprese offrono.



· Attuazione di un eventuale doppio binario di settore nelle more della riforma, individuando un pool di concessioni libere immediatamente assegnabili per sperimentare best practice da tenere a riferimento.



“L’idea di riordino organico proposta dal Sottosegretario Centinaio - prosegue Merra - può offrire agli operatori prospettive certe e legittime di garanzia di lavoro e sviluppo, che le imprese del settore attendono e che dall’inizio del suo percorso, questo governo regionale ha inteso tutelare con convinzione pur nella difficoltà del contesto storico e normativo”.