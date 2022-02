La Voce della Politica

5/02/2022 - Articolo Uno: nominata la nuova Segreteria Regionale

Si è tenuta ieri, venerdì 4 Febbraio, l’assemblea regionale di Articolo Uno Basilicata.L’assemblea ha eletto, all’unanimità, per acclamazione, Mariagrazia Manzella, come Presidente d’Assemblea.

“Un incarico conquistato sul campo e a pieni voti – ha commentato il segretar...-->continua

5/02/2022 - Trasporto su ferro: ''50 milioni e un patto per l'occupazione''

“Circa 50 milioni di euro per il rinnovo di quasi tutta la flotta lucana di treni, fra risorse recuperate dalla vecchia programmazione e Pnrr. La Regione ha posto sul tavolo della trattativa con Trenitalia risorse importanti che consentiranno di avviare in pri...-->continua

5/02/2022 - Cupparo: vogliamo intercettare volontà di imprese per la ripresa

“Il Report dell'Istat sulla situazione e le prospettive delle nostre imprese dopo l'emergenza sanitaria Covid-19 conferma la tendenza del comparto produttivo regionale proiettato verso la ripresa: poco meno dell'80% delle imprese lucane prevedono di trovarsi i...-->continua

5/02/2022 - Leggieri: stare vicino ai gestori delle piscine e degli impianti sportivi

L'aumento spropositato delle tariffe per le utenze di energia elettrica e gas sta provocando danni incalcolabili anche per i gestori delle piscine. Le bollette degli impianti sportivi hanno subito rincari superiori in alcuni casi del sessanta per cento e con l...-->continua

4/02/2022 - Potenza: 'L’immobilismo del centrodestra cittadino continua a creare problemi'

Una maggioranza ferma, oramai da molti mesi, alla proclamazione di una resa dei conti interna che continua a non trovare riscontro nei fatti.



Nel frattempo aumentano i disagi per tutti i cittadini: Trotta continua a non essere in grado di garantire un...-->continua