L’Esercito italiano conferma l’impegno a servizio delle Istituzioni lucane anche in questo difficile momento di pandemia. La stretta collaborazione instauratasi nella battaglia contro il Covid19, in linea con le direttive nazionali, è un prezioso aiuto. Grazie anche all’impiego dei team di supporto sanitario dell’Esercito è possibile raggiungere, con la campagna vaccinale, persone isolate in posti impervi. Tale contributo ha rafforzato il connubio tra l’Esercito e società civile lucana.

È quanto emerso questa mattina in Regione nel corso della visita del Colonnello Ciro Maddaluno, Comandante del Comando Militare Esercito "Basilicata" al presidente Bardi.

Nel corso dell’incontro il presidente Bardi ha illustrato le attività in corso per la rivisitazione del comparto della Protezione Civile regionale che prevede importanti momenti di integrazione con l’Esercito. “In Basilicata – ha detto Bardi- abbiamo bisogno di forze aggreganti per portare avanti le attività di soccorso in un territorio estremamente difficile. L’obiettivo è essere uniti”.

Il Colonnello Maddaluno ha illustrato brevemente l'attività programmata dall’Esercito Italiano confermando la piena operatività in tutti i settori di competenza.